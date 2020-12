Inizio difficile per l'Arsenal, la dirigenza sta con Arteta: "E' l'uomo giusto, ama questo club"

vedi letture

Non è stato un buon inizio di stagione quello dell'Arsenal che in campionato sta facendo molta difficoltà. L'amministratore delegato del club londinese però Vinai Venkatesham, ai microfoni del Times ha ribadito il suo sostegno a Mikel Arteta: "Con Mikel abbiamo una serie di cose. Ha un'esperienza straordinaria in Premier League con le sue avventure all'Arsenal, Everton, Manchester City e poi di nuovo all'Arsenal. Abbiamo un ragazzo che ama questo club e capisce cosa significa giocare per questo club, ed era ovviamente il capitano qui. Hai un ragazzo che è un vero giocatore di squadra. La squadra che ha formato con il direttore tecnico Edu e anche il suo staff, è davvero forte. Mikel vuole avere successo, ma farlo in un modo che rispetta la nostra storia e le nostre tradizioni. Penso che con lui abbiamo abbiamo un tecnico davvero potente".