James rinato con Ancelotti, ma Queiroz si prende i meriti: "Nella Colombia gioca così da tempo"

Il momento magico vissuto da James Rodriguez, tornato finalmente a splendere con la maglia dell'Everton dopo anni piuttosto complicati a Madrid, è stato commentato anche dal CT colombiano, Carlos Queiroz. Il tecnico ha rifilato una stoccata a chi non ha capito quale sia la posizione migliore per il suo numero 10, prendendosi in qualche modo i meriti dell'intuizione di Ancelotti: "È il disegno tattico che stiamo sviluppando per la Copa América, conoscendo bene la squadra e il suo calcio; all'Everton è impiegato nella posizione in cui gioca con noi da tempo (esterno alto a destra, ndr)".