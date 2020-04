Julio Cesar: "Credo che Jorge Jesus rinnoverà con il Flamengo"

vedi letture

L'ex portiere Júlio César ha dichiarato ai microfoni Fox Sports di vedere Jorge Jesus, con il quale ha lavorato al Benfica, ancora sulla panchina del Flamengo in futuro: "Penso che dopo la sconfitta contro il Liverpool nel Mondiale per club, voglia giocare nuovamente quella competizione per cercare di diventare campione del mondo. Il Flamengo si è rafforzato e penso che lui rinnoverà. Penso che gli abbia lasciato l'amaro in bocca la sconfitta con i Reds".