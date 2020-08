Juventus-Lione, senza il match winner dell'andata Tousart ma col ritorno di Depay

vedi letture

Il Lione affronterà la Juventus venerdì per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Andata terminata 1-0 grazie alla rete di Lucas Tousart, che non ci sarà in quanto già trasferitosi all'Hertha Berlino. Rispetto all'andata però Rudi Garcia ritrova il suo uomo di maggior talento, Memphis Depay che a febbraio era indisponibile a seguito di un grave infortunio che avrebbe dovuto fargli perdere tutta la stagione. L'olandese è stato protagonista nella fase a gironi, segnando 5 reti in altrettante partite. Meglio di lui fin qui Lewandowski, Haaland, Gnabry e Kane. "Lui e Reine-Adelaide erano pronti prima di tutti gli altri e stanno tornando al calcio vero anche grazie ai loro compagni che li stanno aiutando a tornare al top" ha dichiarato Rudi Garcia in merito".