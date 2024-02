Ufficiale Krasnodar, arriva il quarto brasiliano in rosa. Dal Botafogo ecco Victor Sá

Un nuovo brasiliano per il Krasnodar. Attraverso i propri canali ufficiali, il club russo ha annunciato di aver ingaggiato l'esterno offensivo João Victor Santos Sá, detto semplicemente Victor Sá. Classe 1994, lascia il Botafogo a titolo definitivo e firma un contratto fino al 30 giugno 2025.

Sá è cresciuto nelle giovanili del Palmeiras e ha già giocato in Europa, con le maglie di LASK, Kapfenberg e Wolfsburg. Dopo i due anni trascorsi in Germania, si trasferì all'Al Jazira, negli Emirati Arabi Uniti, prima di tornare in Brasile.