Kroos torna sul 6-0 contro la Spagna: "Non mi sono mai sentito così impotente in una sfida"

Toni Kroos ha confessato di aver trascorso brutti momenti dopo la clamorosa sconfitta subita dalla Germania contro la Spagna. In un podcast con il fratello Felix, il centrocampista del Real ha dichiarato: "Se penso a tutta la mia carriera, potrebbe non essere stata la sconfitta più amara. La finale di Champions League nel 2012 lo è stata di più. Ma mai mi sono sentito così impotente in una partita. Abbiamo fatto tutto male e dobbiamo analizzare cosa è andato storto. Tre mesi prima avevano giocato contro la Spagna quasi con la stessa squadra, abbiamo pareggiato 1-1 e avremmo dovuto vincere. Ora ci sarà una lunga fase senza partite internazionali, il che è fastidioso, ma dobbiamo vederla come un'opportunità . Miglioreremo, abbiamo già dimostrato di esserne capaci. Sfottò una volta tornato a Madrid? Nessuna battuta, anzi: tutti sembravano sorpresi"