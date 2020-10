L'apertura dell'edizione odierna de L'Equipe: "Paura Nizza"

"Paura Nizza". Questo il titolo di apertura in prima pagina usato quest'oggi da L'Equipe dopo la vittoria dei francesi solamente per 1-0 contro l'Hapoel Beer Sheva. I calciatori hanno reso omaggio prima del calcio d'inizio alle vittime dell'attentato avvenuto in città. Le Aquile hanno indossato una fascia nera in segno di lutto, hanno vinto la loro prima partita di Europa League in questa stagione.