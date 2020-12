L'arringa di Zidane prima della "finale" di Siviglia: "Domani occasione per mostrare cos'è il Real"

vedi letture

Sono ore assai difficili per mister Zinedine Zidane, che domani a Siviglia si gioca il futuro sulla panchina del Real Madrid. Il tecnico francese, intervenuto in conferenza stampa, ha spronato così i suoi blancos anche in vista della "finale" per accedere alle fasi finali di Champions League, in programma mercoledì prossimo contro il Borussia Monchengladbach: "Sappiamo bene in quale situazione ci troviamo, ma vogliamo essere competitivi. A Siviglia avremo l'occasione giusta per cambiare il chip. Ho grandissima fiducia nella mia squadra. È complicato, ma ci è già successo tante volte di vivere momenti così delicati. Domani abbiamo una partita per dimostrare a tutti cos'è il Real Madrid".