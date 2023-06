ufficiale Etxeberria nuovo tecnico dell'Eibar. La leggenda basca firma per una stagione

Joseba Andoni Etxeberria è il nuovo allenatore dell'Eibar. Sarà la leggenda basca, ex centrocampista dell'Athletic Club e della Nazionale spagnola, a tentare di tornare ne LaLiga con la squadra che ha perso nelle semifinali dei playoff. Per Etxeberria, 45 anni, contratto fino al 2024 con opzione per un'ulteriore stagione.