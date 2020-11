L'Eintracht fa allenare individualmente Younes: un familiare è positivo al COVID-19

vedi letture

Amin Younes si allenerà indivualmente a causa di un caso di positiva al COVID-19 riscontrato tra i suoi familiari. Una misura precauzionale, come fa sapere l'Eintracht: il calciatore tedesco, in prestito dal Napoli, non ha avuto contatti stretti con il soggetto in questione ed è risultato negativo all'ultimo test, effettuato ieri.