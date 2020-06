L'Honved di Lanzafame vince la Coppa d'Ungheria. A fine partita festa con i tifosi ammassati

L'Honved vince la Coppa di Ungheria battendo per 2-1 in finale il Mezokovesd. La squadra in cui milita Davide Lanzafame (titolare, in capo per 85') conquista il titolo grazie alla doppietta del 37enne centrocampista Djordje Kamber, che rende inutile il momentaneo 1-1 firmato da Pekar. A fine partita immagini di festa: i giocatori esultano in mezzo ai tifosi, ammassati nonostante sia loro vietato. L'ingresso era stato consentito solo a 10.000 tifosi in uno stadio che ha una capienza di 65.000 posti.