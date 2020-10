La festa a sorpresa per Tammy Abraham finisce sotto inchiesta, Lampard: "Errori innocenti"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Premier col Southampton, mister Frank Lampard ha parlato anche della tanto discussa festa a sorpresa per il compleanno di Tammy Abraham, finita sotto inchiesta della FA: "Viviamo in questa bolla ormai da molto tempo. I giocatori hanno la responsabilità, così come il pubblico, di seguire le regole. Dalle conversazioni che ho avuto con Abraham e Chilwell, si è trattato di errori innocenti. Tutti e due hanno capito di aver sbagliato", le dichiarazioni del tecnico del Chelsea.

Nel mirino della Football Association sono entrati Sancho, Abraham e Chilwell (questi ultimi due in forza ai Blues di Lampard), rei di aver organizzato una festa privata per il compagno dopo la vittoria col Crystal Palace con circa una ventina di persone e quindi ben oltre i limiti previsti dal Governo inglese per contenere la diffusione del Covid-19.