La "metamorfosi" di Gerson: da meteora in Italia a obiettivo di Chelsea, Tottenham e Dortmund

Da talento inespresso e incompreso in Serie A a obiettivo di mercato delle big di Premier League e non solo: ecco la "metamorfosi" di Gerson, centrocampista brasiliano che con la maglia del Flamengo è riuscito finalmente a tirare fuori tutto il suo potenziale. È proprio così che, come riporta Fox Sports, l'ex Roma e Fiorentina ha attirato l'interesse di Chelsea e Tottenham, pronte a sfidare il Borussia Dortmund per riportare in Europa il craque classe '97 già da questa estate.