La MLS riparte da Disney World: tutte le squadre giocheranno e alloggeranno in Florida

vedi letture

La MLS ha raggiunto un accordo con le squadre e i calciatori per la ripresa della stagione attraverso il cosiddetto "Piano Orlando": le 26 squadre si trasferiranno per circa sei settimane negli hotel della Disney in Florida, dove giocheranno tutte le restanti partite della stagione, a porte chiuse, nel mega centro sportivo ESPN Wide World of Sports.

Le squadre arriveranno il 24 giugno, e resteranno in isolamento fino alla fine della competizione, che inizierà due settimane dopo, lasciando alle squadre il tempo per una sorta di pre-season. Il format della competizione non è stato ancora annunciato, ma si prevede che sarà molto simile a una Coppa del Mondo, con una fase a gironi seguita da partite a eliminazione diretta, fino alla finale.