La Premier riparte, il comunicato: "Data provvisoria il 17 giugno". 4 fasce orarie nei weekend

È arrivato il comunicato ufficiale della Premier League che conferma le date provvisorie di partenza del massimo campionato inglese. I recuperi Aston Villa-Sheffield United e Manchester City-Arsenal si giocheranno il 17 giugno. Seguirà un turno completo che inizierà venerdì 19 giugno. Partite che si giocheranno a porte chiuse. I 92 incontri verranno trasmessi tutti in diretta nel Regno Unito.

In merito, il CEO della Premier League Richard Masters ha dichiarato: "Oggi abbiamo provvisoriamente trovato l'accordo per ripartire mercoledì 17 giugno. Ma questa data non potrà essere confermata finché non avremo soddisfatto tutti i requisiti di sicurezza necessari, poiché la salute e il benessere di tutti i partecipanti e sostenitori è la nostra priorità. Purtroppo, le partite dovranno svolgersi senza tifosi negli stadi, quindi siamo lieti di aver trovato una soluzione affinché i tifosi possano guardare tutte le 92 partite rimanenti".

Cambiate anche le fasce orarie, che saranno così suddivise:

VENERDÌ: 20

SABATO: 12.30, 15, 17.30 e 20

DOMENICA: 12, 14, 16.30 e 19

LUNEDÌ: 20:00

I turni infrasettimanali (martedì, mercoledì e giovedì) verranno giocati alle 18 e alle 20.