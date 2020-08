La Premier svela i candidati al premio di miglior giocatore della stagione: tutti i nomi

Per la Premier League è tempo di premiare i protagonisti della stagione appena conclusa. La Lega calcio inglese ha infatti reso note le candidature per tre categorie: miglior giocatore, miglior allenatore e miglior giovane. Ecco tutti i nomi in lizza per i tre riconoscimenti.

MIGLIOR GIOCATORE: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Kevin de Bruyne (Manchester City). Danny Ings (Southampton), Sadio Mané (Liverpool), Nick Pope (Burnley), Jordan Henderson (Liverpool), Jamie Vardy (Leicester)

MIGLIOR MANAGER: Jurgen Klopp (Liverpool), Frank Lampard (Chelsea), Brendan Rodgers (Leicester), Chris Wilder (Sheffield United)

MIGLIOR GIOVANE: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Jack Grealish (Aston Villa), Mason Greenwood (Manchester United), Anthony Martial (Manchester United), Mason Mount (Chelsea), Christian Pulisic (Chelsea), Marcus Rashford (Manchester United)

Il Liverpool, ovviamente, la fa da padrone assoluto, mentre sorprende (ma non troppo) l'assenza di Pep Guardiola. Kevin de Bruyne può riscattare la delusione di un anno fa, quando fu battuto da Virgil van Dijk tra le polemiche. Alexander-Arnold può cogliere una straordinaria doppietta.