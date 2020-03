La quarantena di Neymar? Partita a footvolley con gli amici: è polemica in Brasile

È polemica in Brasile per le ultime foto pubblicate da Neymar. Tornato a casa col permesso del Paris Saint-Germain per passare in famiglia il periodo di quarantena, l'attaccante brasiliano ha pubblicato infatti delle immagini su Instagram che lo ritraggono mentre gioca spensierato a footvolley in compagnia di diversi amici. Senza rispettare alcuna distanza di sicurezza e tutt'altro che isolato. Immediata, dunque, la pioggia di critiche in patria e non solo.