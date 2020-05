La Russia allarga le maglie: atleti e allenatori con un contratto sono autorizzati a rientrare

vedi letture

Parziale dietrofront da parte della Russia che consentirà alla macchina del calcio del paese di abbozzare una ripartenza. Se ormai da marzo, nel tentativo di rallentare il contagio da Covid-19, lo stato dell'Est Europa ha bloccato gran parte degli arrivi dall'estero, oggi - come annunciato da alcuni membri del Governo - queste restrizioni sono state allentate e gli atleti ed allenatori che hanno un contratto con una squadra o un'organizzazione sportiva russa sono autorizzati a rientrare. Una volta in Russia, dovranno osservare due settimane di isolamento. In questo scenario la Premier League russa cerca di riprendere per il 21 giugno, anche se una nutrita fetta dei suoi protagonisti non si trova ancora nel suolo del paese.