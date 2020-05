LaLiga può ripartire dall'8 giugno: in programma il derby di Siviglia. Barça a Maiorca, Real contro l'Eibar

Dopo l'annuncio del primo ministro Pedro Sanchez la Liga è pronta a ripartire dalla 28^ giornata di campionato. Una giornata che dovrebbe aprirsi con il derby fra Siviglia e Betis nella giornata di venerdì. Le altre gare di spicco sono la sfida fra Atheltic e Atletico Madrid, mentre la capolista Barcellona sarà di scena a Maiorca e il Real Madrid sfiderà in casa l'Eibar. In programma anche un altro derby come quello fra Valencia e Levante. Questo il programma della giornata in attesa che LaLiga renda note le date esatte:

Espanyol-Alaves

Real Sociedad-Osasuna

Atheltic-Atletico Madrid

Celta-Villarreal

Leganes-Real Valladolid

Maiorca-Barcellona

Real Madrid-Eibar

Valencia-Levante

Granada-Getafe

Siviglia-Betis Siviglia