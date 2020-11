Lampard: "Una vittoria non ci garantirà la qualificazione. Dobbiamo restare concentrati"

vedi letture

Frank Lampard, tecnico del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Rennes: "Siamo in una buona posizione, ma se caliamo la situazione può cambiare. Il Rennes è una buona squadra, lo abbiamo capito nella partita disputata in casa. Abbiamo grande rispetto. Molti sostengono che una vittoria ci garantirebbe la qualificazione, ma ci attenderanno altre due partite difficili. Dobbiamo restare concentrati".

Condizioni dei singoli: "Havertz e Thiago Silva ci saranno, Pulisic no, anche se nell'ultima settimana l'ho visto bene. Resterà a Londra per svolgere un po' di lavoro fisico e per essere disponibile nel prossimo fine settimana".