Le 4 semifinaliste di EL già qualificate per la Champions: il Rennes ammesso alla fase a gironi

vedi letture

Buone notizie per il Rennes. La squadra francese può infatti festeggiare la qualificazione diretta alla fase a gironi della Champions League 2020/21: le quattro formazioni qualificate alle semifinali di Europa League sono Manchester United, Inter, Shakhtar Donetsk e Siviglia, tutti club già ammessi alla prossima Champions grazie ai piazzamenti ottenuti nei rispettivi campionati. E poiché quindi il futuro vincitore dell'Europa League (che dà accesso alla Champions per la stagione successiva) sarà già qualificato per la massima competizione europea, si libererà un posto per la terza classificata nel campionato francese, grazie quinto posto del ranking UEFA.