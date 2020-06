Le apertura in Inghilterra - Premier League is back ma non dimenticate i veri eroi

vedi letture

Di seguito la rassegna stampa inglese di oggi mercoledì 17 giugno 2020:

The Telegraph

"Premier League is back"

Apertura dedicata al ritorno del campionato inglese. In campo quest'oggi Aston Villa-Sheffield e a seguire Manchester City-Arsenal. Bellissima prima pagina con Klopp pronto a prendere la corona e la vittoria tanto attesa dalle parti di Liverpool.

Star Sport

"Let's get ready to crumble"

Anche sulla prima di Star si parla della ripartenza del campionato inglese. Spazio a Pep Guardiola, tecnico del Manchester City. I Citizens tra i primi a riassaporare le vecchie abitudini.

Mirror

"We're not really ready"

Il tabloid dedica spazio in apertura alla riapertura del calcio inglese e alle parole di Pep Guardiola che ha parlato alla vigilia del match con l'Arsenal. "Non siamo realmente pronti". City colpito da tanti infortuni.

Daily Express

"Don't forget the real heroes"

Titolo chiaro nell'apertura del tabloid in prima pagina. Spazio alle parole di Guardiola. Il tecnico del City felice per la ripartenza ma invita tutti a non dimenticare i veri eroi di uno dei momenti più difficili della nostra storia: medici, infermieri e tutte le persone che hanno lavorato mentre il mondo si è fermato.

Metro Sport

"It's back. But we are not ready, says Pep"

Apertura con il ritorno del campionato inglese e le parole di Guardiola. Spazio anche alle dichiarazioni di Sterling contro il razzismo: "Noi di colore emarginati in Premier League".