Le aperture in Inghilterra - Aurier e Sissoko violano la quarantena per allenarsi: "Pagliacci!"

Di seguito la rassegna stampa inglese di oggi mercoledì 22 aprile 2020:

Sun

"Gunns to our heads"

Titolo principale della prima pagina dedicata alla situazione stipendi in Premier League: i calciatori sentono la pressione addosso - si legge - per tagliarsi gli stipendi.

Daily Express

"Non impareranno mai?"

Apertura del quotidiano in questo caso dedicata a Sissoko ed Aurier che hanno violato la quarantena per allenarsi: il titolo pare abbastanza chiaro nei loro confronti e sulla loro decisione.

Mirror

"Ozil è in isolamento"

Caso stipendi all'Arsenal: il ribelle ex Real Madrid ha rifiutato di tagliarsi l'ingaggio ed il club lo ha lasciato da solo. Nel frattempo i Gunners vogliono convincere altri due giocatori a ridursi lo stipendio.

Daily Mail

"Voi pagliacci!"

Anche in questo caso l'apertura del quotidiano è dedicata alle star degli Spurs che infrangono nuovamente le regole della quarantena per allenarsi. Giudizio severo nel titolo su Aurier e Sissoko da parte del giornale.

Star

"Tyne for Poch"

Apertura tutta dedica all'ex allenatore del Tottenham sul quotidiano che spiega come il nuovo proprietario del Newcastle lo abbia messo nel mirino per diventare il nuovo tecnico alla guida della squadra.