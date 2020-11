Le aperture in Inghilterra - Boss Rooney al Derby. Southgate è stato segretamente positivo

"Boss Rooney". Titola così in prima pagina il Daily Mail nella sua sezione sportiva, facendo riferimento al primo incarico di Wayne Rooney sulla panchina del Derby County, che ha appena esonerato Cocu. Per l'ex bomber della Nazionale la panchina ad interim, insieme agli altri collaboratori, in occasione del match col Bristol. Intanto si cercherà però il sostituto. Parlando di allenatori, invece, il Telegraph racconta della positività al Covid del c.t. Gareth Southgate in ottobre, in segreto, senza dirlo ai ragazzi che erano impegnati nei club.