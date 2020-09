Le aperture in Inghilterra - Calamity Kepa. Son ne fa 4, Alli sul mercato ma Mou fa strategia

Sulle prime pagine di oggi, lunedì 21 settembre 2020, si parla della vittoria del Liverpool in casa del Chelsea. Decisivi gli errori di 'calamità' Kepa, il portiere del Chelsea finito nel mirino (i Blues si sono già tutelati con l'acquisto, vicino, di Mendy). Spazio anche al Tottenham di Mourinho con Son che ne fa 4 e con le voci di mercato su Delle Alli, che piace al PSG. Bene anche il Leicester, 4-2 sul Burnley.

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

Daily Express: "Calamity Kepa"

Guardian Sport: "A clear mistake". Lampard says Chelsea will support Kepa

Indipendent Sport: "Mané tramples Chelsea"

Mirror Sport: "Perfet Mané, imperfect Kepa"

Star Sport: "Dodgy Kepa"

Daily Telegraph: "Alli in PSG talks after fresh snub"