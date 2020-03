Le aperture in Inghilterra - City su Bonucci. Klopp piange per i medici

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi sabato 28 marzo 2020:

Daily Express

"C'è Bonucci per il City"

Via Stones, dentro Bonucci. La notizia di mercato proviene dall'altro lato della Manica, con il quotidiano inglese che rivela il forte interesse del Manchester City per il difensore della Juventus. Nella prima pagina sportiva, comunque, la copertina è dedicata a Klopp, commosso nel vedere medici e infermieri cantare l'inno del Liverpool 'You'll never walk alone'.

The Guardian

"Nemmeno a porte chiuse"

Niente più calcio se i protagonisti non lo vogliono. In Inghilterra, almeno, funzionerà così. Ad affermarlo è il Guardian che titola, nella sezione sportiva: "Nemmeno a porte chiuse. I giocatori possono rifiutare di giocare se le leghe tentano la ripresa". Anche nelle serie minori, insomma, è il caos.

Mirror

"Le mie lacrime per gli eroi dell'NHS"

L'NHS è il sistema sanitario nazionale inglese. Che, in questi giorni, sta combattendo, esattamente come i colleghi medici e infermieri in Italia, la battaglia contro il coronavirus. Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, ha rivelato di aver pianto nel vedere gli operatori sanitari cantare l'inno preferito dai Reds.

Star

"Gli eroi mi hanno fatto piangere

Anche lo Star apre la propria pagina sportiva di oggi con le parole di Jurgen Klopp rivolte a medici e sanitari d'Oltremanica, in prima linea nella lotta al coronavirus.