Le aperture in Inghilterra - Combattere per finire la Premier. Taglio stipendi per salvare club?

Di seguito le aperture inglesi di oggi venerdì 19 marzo 2020: si parla della possibile conclusione del campionato a emergenza Coronavirus Covid-19 terminata e si parla anche del taglio degli stipendi.

Daily Express

"Combattere per finire"

Sollievo per il Liverpool dopo i segnali di distensione della FA per completare la stagione in corso.

Daily Mail

"Tagli agli stipendi per salvare i club"

Anche in Premier si dibatte su un tema caldo, quello relativo agli stipendi dei calciatori. Possibile taglio degli stipendi per i calciatori.

Sport Metro

"Stagione estiva"

Anche sulla prima pagina di Metro si parla del futuro della Premier. Possibile "Summer season" per salvare la stagione.

Mirror Sport

"Lo vinceremo ai tempi supplementari"

Foto di Klopp trionfante e titolo dedicato al prosieguo della Premier League. Non si tornerà in campo prima del 30 aprile ma la stagione potrà essere terminata al termine dell'emergenza.

Star Sport

"Concluderemo il lavoro"

La Premier League vota per finire il campionato a emergenza conclusa.

The Guardian

"A loro non importa delle vite umane"

Parla Obi Mikel, ex centrocampista del Chelsea. Il giocatore ha lasciato il Trabzonspor, club turco, dopo il mancato stop ai campionati.

The Times

"Il Coronavirus potrebbe ritardare la prossima stagione"

Effetto domino: il rinvio potrebbe causare problemi in vista della prossima annata, ma forse questo è il problema minore.