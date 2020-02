vedi letture

Le aperture in Inghilterra - Flirt Sterling-Real. E Klopp ritrova Lewandowski

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi sabato 22 febbraio 2020:

Star

"Sterling pazzo di lui!"

"Sterling pazzo di lui!". E in questo caso lui è il Real Madrid, con il giornale inglese che parla anche di "Real-Deal", giocando con le parole 'Real Madrid' e 'affare'. Il tutto mentre Raheem Sterling, con il suo Manchester City, si avvicina a grandi passi alla sfida di Champions contro gli spagnoli, elogiando in conferenza stampa i madrileni.

Guardian

"Lewandowski: 'Come Klopp mi ha reso un giocatore migliore"

Il Guardian, nel taglio basso della prima pagina sportiva oggi in edicola, inserisce le parole di Robert Lewandowski su Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, che ritroverà in Champions il bomber del Bayern Monaco da avversario, dopo la grande esperienza in comune al Borussia Dortmund: "Come Klopp mi ha reso un giocatore migliore" il titolo sulla questione.

Daily Telegraph

"Perché la macchina da gol Lewandowski continua a segnare"

Due articoli molto interessanti sono presenti nella prima pagina sportiva del Daily Telegraph: "Sterling apre le porte per andare verso i giganti spagnoli" il primo e "Perché la macchina da gol Lewandowski continua a segnare", il secondo. Con entrambi i giocatori di Manchester City e Bayern Monaco impegnati in Champions League.