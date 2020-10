Le aperture in Inghilterra - Il Manifesto di Neville per salvare il calcio. Mou lancia Bale

Sulle prime pagine inglesi di oggi, venerdì 16 ottobre 2020, si parla della proposta di Gary Neville che si unisce alle richieste di revisione del calcio inglese per salvare i club in difficoltà. Il "Manifesto per il cambiamento" proposto dall'ex stella dello United afferma che l'attuale struttura del gioco è "dannosa e disfunzionale". La FA, dice Neville, si è dimostrata incapace di trasformare i soldi in un gioco che funziona per tutti. Altri coinvolti nella creazione del "Manifesto per il cambiamento" includono l'ex presidente della FA David Bernstein, il sindaco di Greater Manchester Andy Burnham, l'ex direttore esecutivo della FA David Davies e la campionessa olimpica di eptathlon Denise Lewis. Intanto Mourinho pensa al rilancio di Gareth Bale mentre Maguire, disastroso con l'Inghilterra, vuole riprendersi con lo United.

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

Mirror Sport: "NEVolution"

Daily Express: "This is Madness"

Daily Mail: "He started it"

Daily Star: "Plotty mouth"