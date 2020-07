Le aperture in Inghilterra - Klopp chiede medaglie per tutti. E di stare attenti

vedi letture

Di seguito la rassegna stampa inglese di oggi sabato 4 luglio 2020:

The Guardian

"Continuo a volere di più"

Una prima pagina (quasi) tutta dedicata a Jordan Henderson. Il capitano del Liverpool ha rilasciato, al quotidiano inglese, un'intervista esclusiva nella quale racconta la vittoria della Premier League da parte dei reds e la voglia, personale e di squadra, di voler continuare a vincere.

Daily Telegraph

"'Date a tutti i miei ragazzi una medaglia'"

Tra cricket e Formula 1, nella prima pagina sportiva odierna del Daily Express fa capolino anche il calcio. Ovviamente quello di mister Klopp, sempre presente sulla stampa britannica. Questa volta per protestare contro la Premier League che, da regolamento, consegna la medaglia per la vittoria del campionato solo a chi ha disputato almeno cinque gare di campionato. E così il tecnico dei Reds ha alzato la voce affinché Harvey Elliott, Curtis Jones, Neco Williams e Andy Lonergan ricevano il loro premio.

Mirror Sport

"Stai lontano"

Il Liverpool potrebbe avere un problema di ordino pubblico. E, di conseguenza, sanitario. I Reds, infatti, oggi pomeriggio ospiteranno l'Aston Villa. E lo faranno da campioni d'Inghilterra. La paura, secondo le autorità sanitarie locali, è che si crei un assembramento per festeggiare il ritorno ad Anfield, nel proprio stadio, degli uomini di Klopp, con quest'ultimo portavoce per la sicurezza.

Star Sport

"Stai lontano per salvare i tuoi cari"

Titolo similare anche per lo Star. Anche in questo caso gioca un ruolo fondamentale Jurgen Klopp, con l'allenatore tedesco dei Reds che si è unito agli esperti britannici in tema di salute. E ha lanciato un appello ai fan per fare attenzione, vista la pericolosità dei festeggiamenti in tempi di coronavirus.