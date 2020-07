Le aperture spagnole - Real, 180 milioni dalle cessioni. Barça pensa al rinnovo di Ter Stegen

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi sabato 25 luglio 2020:

Marca

"Obiettivo di vendita 180 milioni"

L'apertura del quotidiano in questo caso è dedicata alle cessioni del Real Madrid. La priorità dei Blancos è alleggerire la rosa. Il caso Bale è molto complicato, Jovic e James Rodriguez hanno mercato. Hakimi e Javi Sanchez uniche partenze per ora per 43,5 milioni.

As

"La Liga di Benzema"

Apertura del giornale dedicata al francese del Real Madrid che in questa stagione ha offerto la sua versione più letale con 21 gol che hanno portato ai Blancos ben 16 punti. I 25 di Messi, per rendere un'idea, hanno fruttato 11 punti per il Barcellona.

Mundo Deportivo

"Rinnovo prioritario"

Il quotidiano questa mattina apre la sua edizione affrontando il tema dedicato a Ter Stegen. Il club cerca l'accordo con il portiere che è disposto ad adeguare il suo contratto in forma progressiva. E' un tema di fondamentale per il Barça che lo considera un giocatore chiave per i prossimi anni.

Sport

"Operazione rinnovo"

Questa volta l'apertura del quotidiano è dedicata al Barcellona del futuro che ha iniziato una rivoluzione della sua rosa con giocatori della caso e con molto futuro (Araujo, Riqui, Ansu, Collado) e giovani talenti come Pedri e Trincao, ai quali si potrà aggiungere Eric Garcia.