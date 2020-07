Le pagelle del Barcellona - ter Stegen il migliore. Suarez mortifero.

vedi letture

ter Stegen 7 - Chi si aspettava una serata tranquilla per il portierone tedesco deve ricredersi. Mette una pezza col piedone su tentativo di Embarba ed evita a Lenglet la topica con un riflesso sensazionale. Migliore dei suoi nonostante la vittoria.

Semedo 5,5 - Spinge molto meno del solito e in difesa si fa trovare troppo spesso fuori posizione. (Dal 46' Ansu Fati 4,5 - Non è un giocatore che commette falli cattivi, forse l'espulsione è esagerata, ma la sua irruenza poteva costare molto caro alla squadra).

Piqué 6,5 - Arginare l'unica punta avversario non è un compito difficile e lo svolge più che bene. Trasmette sicurezza a tutto il reparto.

Lenglet 5,5 - Va spesso in difficoltà con le accelerazioni di Embarba. Deve ringraziare il suo portiere per non essere finito nel tabellino dei marcatori, ma dal lato sbagliato.

Jordi Alba 6 - L'azione si sviluppa quasi sempre dalle sue parti. Oggi però è stranamente impreciso e non riesce quasi mai a saltare l'uomo. Pura accademia nella ripresa.

Sergi Roberto 6,5 - Si fa apprezzare per corsa e caparbietà di ricercare sempre lo scambio stretto ma la precisione non è abbastanza per i suoi propositi. Decisamente una marcia in più quando si sposta sulla fascia destra.

Busquets 6,5 - Gioca di prima e scandisce i tempi della manovra come un metronomo. A referto anche tanti palloni recuperati, centrocampista totale.

Rakitic 6 - Si muove molto e prova spesso l'inserimento alle spalle dei difensori ma gli spazi a sua disposizione sono davvero risicati. (Dal 90' Araujo s.v.).

Messi 6 - Comincia camminando come suo solito ma stavolta la luce si accende a intermittenza e non riesce quasi mai a creare pericoli. Sfiora la rete su calcio piazzato, Diego Lopez compie un miracolo su un suo missile al volo da posizione ravvicinata.

Suarez 6,5 - Ingabbiato dai tre centrali avversari fa poco per crearsi spazi alternativi all'area di rigore. Ma da vero bomber ha un pallone giocabile e lo tramuta nella rete che vale tre punti. Diventa il terzo miglior cannoniere della storia del Barcellona. Mortifero. (Dall' 82' Braithwaite s.v.).

Griezmann 6,5 - È il componente del trio d'attacco su cui pesano i compiti difensivi. Lui si disimpegna bene perdendo però di efficacia negli ultimi venti metri. Di sicuro uno dei più volenterosi. (Dal 71' Vidal 6 - Entra per fare legna a centrocampo e fa il suo come sempre. Non disdegna qualche inserimento sporadico alla ricerca del gol della sicurezza).