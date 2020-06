Le pagelle del Bayern Monaco - Il finale di partita cambia i voti di Pavard e Goretzka

Risultato finale: Bayern Monaco - Borussia Monchengladbach 2-1

Neuer 6,5 - Il Gladbach non mette a segno conclusioni pericolosissime, ma lui è in una di quelle giornate in cui è veramente difficile da trafiggere. Pregevole una sgambata che ha sostanzialmente salvato un gol su un'uscita non perfetta: i grandi portieri si vedono da come reagiscono agli errori.

Pavard 6 - Al di là dell'autogol, appare un po' fuori forma. Non riesce ad accompagnare a dovere l'azione offensiva e anche in difesa non è sempre sicuro. Si riscatta completamente nel finale con un assist perfetto per Goretzka, che fa salire il voto di un punto.

Boateng 6 - Fatica più del compagno di reparto perché sul fisico Embolo è tosto da affrontare e lui lo ingaggia nell'uno contro uno. Boateng lo fa comunque senza particolari sbavature.

Alaba 6 - Un po' in apprensione in qualche occasione nel primo tempo, nel secondo si registra e porta a casa una prestazione sufficiente.

Hernandez 5,5 - Si mangia un gol incredibile nel primo tempo, sparando addosso a Sommer da due passi. Per il resto partita senza particolari squilli (dal 61' Davies 6 - Nessuno squillo da parte del velocista del Bayern).

Kimmich 6 - Questa volta il motorino del Bayern è un po' ingolfato. Solita prestazione ordinata e dai suoi piedi nascono sempre punizioni pericolose, ma la stanchezza si vede.

Cuisance 6 - Il giovane francese comincia bene, sfiorando anche il gol in un paio di occasioni. Con l'andare del match però finisce per scomparire (dal 62' Coman 6 - Entra bene e costringe Lainer all'ammonizione. Poi scompare però)

Gnabry 6 - Probabilmente il più attivo dei suoi in attacco, anche se non compie nessuna azione decisiva.

Goretzka 6 - Visibilmente stanco e annebbiato, finisce per attaccare solo in maniera sterile. Fino alla zampata finale che vale tre punti e ne regala 7 di vantaggio al Bayern sul Borussia Dortmund.

Perisic 5,5 - Si vede pochissimo se non per un paio di passaggi in area e un lob di testa bloccato da Sommer (dall'88' Javi Martinez - s.v.)

Zirkzee 6,5 - Continua nelle sue statistiche spaventose: siamo arrivati a 3 gol su 3 conclusioni in porta. Questa volta però è stato Sommer a metterci tanto del suo (dal 77' Wriedt - s.v.)