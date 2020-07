Le pagelle del Chelsea - Kepa distratto, Willian trascinatore

Kepa 5.5 - Troppe volte dà l'impressione di non essere pienamente concentrato, come in occasione del gol di Zaha.

James 6 - Qualche errore in uscita, nel duello con Zaha spesso si lascia sopraffare.

Christensen 6 - Sempre attento soprattutto sul gioco aereo.

Zouma 6.5 - Sfiora il gol nel primo tempo. Non si lascia sorprendere dalla accelerazioni avversarie.

Azpilicueta 6.5 - Gioca bene d'anticipo, almeno in un paio di occasioni si rende provvidenziale.

Barkley 6 - Non si lascia scappare gli avversari, concede pochi spazi ed è bravo nel far ripartire subito il gioco. (Dal 64' Loftus-Cheek 6.5 - Entra bene in partita, suo l'assist al bacio per il gol di Abraham).

Gilmour 6.5- Gran lavoro in fase di contenimento, a centrocampo il Palace non trova spazi per colpire. (Dall'81' Jorginho sv).

Mount 6 - Tra i suoi piedi spesso risiede il cambio di marcia dei suoi, gran visione di gioco.

Willian 7.5 - Il migliore in campo per i suoi: non segna ma firma due assist, sempre nel vivo del gioco e costantemente pronto a far male agli avversari.

Giroud 6.5 - Sblocca la partita sfruttando uno svarione degli avversari e l'infortunio di Cahill. Una presenza difficile da gestire per gli avversari. (Dal 64' Abraham 6.5 - Suo il gol che di fatto chiude la partita e permette al Chelsea di restare sopra).

Pulisic 7 - Qualità da vendere, ed anche contro il Palace la mette in bella mostra con giocate interessanti ed il gol del 2-0.