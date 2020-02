vedi letture

Le pagelle del Lipsia - Laimer e Werner creano, Gulacsi invece conserva

Risultato finale: Tottenham-Lipsia 0-1

Gulacsi 7 - Se il Lipsia porta a casa un grande risultato non è solo grazie al gioco ma anche alle parate del proprio estremo difensore, ottime le risposte specie su Lucas Moura e Lo Celso nella ripresa.

Klostermann 6,5 - Non soffre praticamente mai lo sterile attacco del Tottenham, chiude bene gli spazi concedendo pochissimo a Bergwijn nonostante il suo ruolo naturale sia quello di terzino sinistro.

Ampadu 6 - Si prende un brutto rischio nel primo tempo, calcola male il tempo dell'intervento lanciando così Lucas Moura in campo aperto. Per il resto della gara poi non sbaglia più nulla.

Halstenberg 6 - Terzino come Klostermann adattato da terzo di difesa, giusta intuizione anche questa del tecnico Nagelsmann. Leggermente più in difficoltà nel primo tempo rispetto alla ripresa.

Mukiele 6 - Quando chiamato in causa si fa trovare presente lungo la corsia di destra, l'out meno utilizzato dal Lipsia nella sfida di Londra. Si fa male nel primo tempo ma stringe i denti e si sacrifica.

Laimer 7 - Dalle sue parti non si passa, mediano roccioso ma tecnico. Fa incetta di palloni recuperati in mezzo al campo, è lui con mestiere a guadagnarsi in calcio di rigore poi realizzato da Timo Werner. (Dal 83' Forsberg sv).

Sabitzer 6 - Il capitano del Lipsia dove lo metti sta, da esterno destro a mediano al fianco di Laimer. Dà ritmo alla manovra della squadra di Nagelsmann, rischia però il giallo in più di un'occasione.

Angelino 7 - Una spina nel fianco per la retroguardia di Mourinho, ogni discesa lungo la corsia mancina diventa un pericolo per il Tottenham. Affonda con grande facilità ed in avvio di gara colpisce anche un palo.

Nkunku 6 - Più che sulla fascia destra, si muove quasi da trequartista. Spesso chiamato in causa dai compagni, alterna ottime giocate ad altre meno efficaci ma la sufficienza è meritata. (Dal 75' Haidara sv).

Schick 6,5 - L'ex Roma non segna è di importanza capitale il suo lavoro spalle alla porta, compagno ideale per un attaccante come Werner. Ha la grande occasione nella ripresa ma viene murato da Lloris. (Dal 77' Poulsen sv).

Werner 7 - Ormai centravanti di livello europeo, movimenti e giocate da calciatore superiore. Ha una grande occasione nel primo tempo ma è sfortunato, continua a macinare gioco ed è freddo e letale dal dischetto.