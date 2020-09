Le pagelle del Liverpool - Fa tutto Salah, prestazione super. Van Dijk fa e disfa. Male Firmino

Risultato finale: Liverpool-Leeds 4-3

Alisson 6 - Il portiere brasiliano è chiamato ad un grande lavoro nella prima gara della stagione. Subisce tre reti ma tutti per errori dei compagni, tutto solo non fare di più.

Alexander-Arnold 5 - Difficile va sotto la sufficienza in pagella, la sua stagione non comincia benissimo. Si fa saltare troppo facilmente da Harrison in occasione del primo gol del Leeds, regala la sfera in rimessa laterale invece per il terzo gol di Klich. (Dal 90' Matip sv).

Joe Gomez 6 - Prova tutto sommato sufficiente per il centrale di Klopp, poche sbavature sulla pressione di Bamford e compagni. Sicuramente commette meno errori del più quotato Van Dijk.

Van Dijk 6 - La giusta media tra il sette ed il cinque, sigla il primo gol stagionale sovrastando Koch ma commette un errore imperdonabile regalando goffamente il momentaneo pareggio a Bamford.

Robertson 7 - Se Alexander-Arnold delude, il compagno a sinistra invece ricomincia da dove aveva lasciato. Un puntello imprescindibile lungo la corsia mancina, assist per Van Dijk e punizione dal quale nasce il secondo di Salah.

Keita 6,5 - Finché rimane in campo si segnala come uno tra i più in palla di un Liverpool ancora non al meglio, tanti i palloni recuperati dall'ex Lipsia infarciti da qualche strappo interessante. (Dal 59' Fabinho 6,5 - Si rende protagonista nel finale, sgambettato da Rodrigo e si conquista il penalty da tre punti).

Henderson 5,5 - Al Liverpool mancano le geometrie in mezzo al campo del capitano, imballato e spesso costretto alla giocata elementare. Un destro dalla distanza ben contenuto da Meslier. (Dal 66' Jones 6 - Crea maggiore densità in zona offensiva soprattutto nel finale).

Wijnaldum 5 - Delude. L'olandese, soprattutto nella ripresa, prova a mettere in mostra le sue grandi caratteristiche in inserimento ma spara addosso al portiere del Leeds. Si vede pochissimo.

Salah 8 - Il Liverpool vince ma non convince, il Liverpool oggi è solo Momo Salah. Comincia con una tripletta l'egiziano, per gran parte della gara però predica nel deserto e si accende per dare una scossa ai Reds. Due rigori imparabili ed un mancino all'incrocio dei pali, Klopp non poteva chiedere di più.

Firmino 5 - Manca il gol e anche tanto all'attaccante brasiliano. Si muove tanto spalle alla porta ma non trova mai il guizzo, nervoso anche nel finale e prestazione sottotono. A tre minuti dal termine si divora un gol praticamente già fatto.

Mané 5,5 - Uno dei più deludenti della formazione di Jurgen Klopp, nella prima gara di Premier League sono mancate le giocate e gli scatti del dieci dei Reds. Imballato e ben marcato.