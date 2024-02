Ufficiale Bologna, Van Hooijdonk vola in Inghilterra: è un nuovo calciatore del Norwich

"Il Bologna Fc 1909 comunica di avere ceduto i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante Sydney Van Hooijdonk al Norwich City Fc a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024, con opzione per l’acquisizione definitiva". Con questa nota il club emiliano ha annunciato l'addio dell'olandese classe 2000 che lascia l'Italia dopo aver collezionato nove presenze in campionato e due, con un gol, in Coppa Italia.