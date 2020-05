Le pagelle del Paderborn - Difesa colabrodo, Antwi-Adjei precipitoso

vedi letture

Risultato finale: Paderborn-Borussia Dortmund 1-6

Zingerle 5 - Decisivo in due occasioni nella prima metà. Il protagonista è sempre lo stesso: Thorgan Hazard, che prima lo chiama in causa con un destro violento sul primo palo, e poi per poco non lo supera in dribbling. Perde ogni certezza sulla raffica di conclusioni del Dortmund nella ripresa: alla fine raccoglie il pallone dal sacco per ben sei volte, e nemmeno lui è esente da colpe.

Strohdiek 4 - Primo tempo sulle montagne russe: parte bene, prende le misure ai tre leggeri dell'attacco del Dortmund, poi rischia la frittata con un retropassaggio troppo corto sul quale riesce a mettere una mezza Zingerle. Crollo totale dal sessantesimo in poi: sbeffeggiato prima da Brandt, poi da Guerrero, e infine da Hazard.

Hunemeier 5 - Va a segno su un calcio di rigore che lascia più di qualche dubbio. Una soddisfazione minuta in una serata in cui la difesa esibisce tutti i suoi limiti: anche lui non pervenuto nella mezz'ora di fuoco del Borussia.

Schonlau 4,5 - L'avvio è promettente: Baumgart gli impone di accompagnare l'azione e di prendersi qualche rischio, e lui esegue. Tutto vanificato dal gran secondo tempo della squadra di Favre, rispetto al quale non ha argomenti da opporre.

Drager 4 - L'unico lampo di un match ampiamente sottotono è la conclusione che sbatte sul gomito di Emre Can, procurando il rigore generoso assegnato da Siebert. Strapazzato nel duello individuale da Guerreiro.

Antwi-Adjei 4,5 - Il più coinvolto nella prima frazione: tre incursioni, altrettante conclusioni e il medesimo epilogo. Mira forse da riassestare, ma più di altri sembra in grado di mandare in tilt la difesa del Dortmund. Inghiottito nel vortice insieme al resto della squadra nella ripresa. (Dall'83 Jastrzembski s.v.).

Vasiliadis 4 - Mai coinvolto nelle costruzioni sommarie del Paderborn, filtro che si sfascia al primo accenno di forcing da parte del Dortmund. C'è pochissimo da salvare nella sua serata. (Dall'83 Sabiri s.v.).

Holtmann 4,5 - Non lesina interventi anche ruvidi, usando sapientemente il randello quando necessario. Buona efficacia per circa un'ora, poi si sfalda insieme al resto della truppa sul cambio di marcia del Dortmund. Nel finale lascia il campo a Proger. (Dal 76' Proger s.v.).

Collins 5 - Fenomenale il salvataggio sulla linea sul mancino di Guerreiro, tanto da far percepire ineffabilmente il boato di sorpresa di un pubblico inesistente. Giocata che vale un gol, cui fanno da contorno diverse sortite promettenti sulla sinistra. Sparisce dai radar dopo il vantaggio giallonero.

Mamba 5 - L'atteggiamento prudente che adotta la squadra sin dalle prime battute di certo non l'agevola. Avrebbe il compito di aprire spazi con la sua rapidità, ma Hummels è un osso duro e lo sorveglia a vista. Sostituito dopo l'uno-due del Borussia. (Dal 66' Michel 5 - Non incide dopo l'ingresso).

Srbeny 5 - Il rifornimento del centrocampo è insufficiente anche solo per pensare di imbastire qualche offensiva che possa sorprendere Hummels e compagni. Indossa l'elmetto, ma il suo contributo è sostanzialmente irrilevante. (Dal 66' Zolinski 5 - Un paio di giocate, poi nulla più).