UFFICIALE: Chelsea, il difensore Bashir Humphreys va a farsi le ossa al Paderborn

Bashir Humphreys va a farsi le ossa al Paderborn in seconda divisione tedesca. Il giovane difensore del Chelsea, classe 2003, saluta i Blues con la formula del prestito fino a fine stagione.

