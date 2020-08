Le pagelle del PSG - Neymar ci prova, Icardi non brilla. Verratti migliore in campo

vedi letture

Paris Saint-Germain-Lione 0-0 (6-5 d.c.r.)

Navas 6.5 - Guantoni immacolati e poco lavoro da svolgere: poche situazioni pericolose dalle sue parti, ma è sempre attento. Dal dischetto para un calcio di rigore che regala la Coupe de La Ligue ai suoi.

Kurzawa 6 - Non spinge molto anche perché Depay lo tiene sotto scacco durante tutto il primo tempo. Si limita a gestire, esce per via di un problema fisico. (Dal 70’ Kehrer 6 - Entra bene in campo, gestendo la velocità degli esterni del Lione).

Silva 6 - Solita esperienza, quando la partita inizia a farsi dura non limita colpi e interventi decisi. Si fa vedere poco in fase offensiva. (Dall’91’ Paredes 5.5 - Non entra con la giusta lucidità, pecca in alcune giocate).

Kimpembe 6.5 - Uno dei migliori della linea difensiva, quando Depay si sposta dalle sue parti non soffre e limita il numero 11 soprattutto in velocità.

Bakker 6 - Inizia con il freno a mano tirato, nella ripresa trova maggiore spazio ma non spinge molto. Normale amministrazione per l'esterno sinistro.

Verratti 7 - Palla c’è, palla non c’è. Dove c’è una situazione di gran traffico arriva lui, scippa la sfera e se ne va. Recupera un quantitativo incredibile di palloni, è il migliore in campo grazie anche alla sua lucidità.

Marquinhos 6 - Gioca in un ruolo non suo ormai da inizio stagione, ma se la cava egregiamente. Bene anche in fase di impostazione, ma con il passare dei minuti si vede la mancanza del ritmo partita. (Dall’114’ Diallo s.v.).

Gueye 5 - Si limita a muoversi per il campo. L’unica nota positiva del suo match rimane la conclusione dalla distanza deviata da Lopes.(Dal 58’ Herrera 6 - Uno dei migliori nella ripresa, recupera palla e spesso cerca la verticalizzazione per far ripartire i suoi).

Di Maria 5.5 - La prima vera conclusione che spaventa Lopes arriva nel primo tempo supplementare. Poca condizione, tantissimi errori per El Fideo.

Icardi 5 - Un paio di accelerazioni, ma nulla di particolare. Partita insufficiente: i compagni lo cercano poco, ma lui spesso non si fa trovare in orario all’appuntamento. Esce per via di un problema fisico. (Dal 58’ Sarabia 5.5 - È nervoso e lo si nota in qualche litigio di troppo, pensa più a discutere che a giocare a calcio).

Neymar Jr 6 - Uno dei più propositivi, ma spesso si intestardisce: vuole vincere la partita da solo, sbaglia troppo e spesso forza la giocata. Tanta qualità, ma poca intesa con i compagni.