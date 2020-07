Le pagelle del Villareal - Ontiveros da la scossa, Iborra croce e delizia

Asenjo 6 - Gol a parte, su cui può davvero poco, si dimostra di essere un portiere più che affidabile.

Rubén Peña 6 - Schierato in posizione più avanzata prova in qualche modo a mettere in difficoltà la catena sinistra del Real, ma l'inerzia del match lo spinge a interessarsi più dei compiti difensivi. (Dal 46' Ontiveros 6,5 - Il migliore dei suoi e gli avversari lo capiscono subito affossandolo in un paio di occasioni. Lui non si intimorisce e trascina i suoi sfiorando il colpaccio finale).

Mario Gaspar 6 - Da centrale difensivo fa fatica a prendere le misure agli attaccanti, anche perchè Benzema fa tanto movimento. Nella ripresa torna nella sua posizione e regala un cross perfetto a Iborra per il gol del 2-1.

Chakla 5 - Si impegna ma pasticcia troppo. Entrambi i gol vengono provocati da suoi errori.

Pau Torres 6 - Si disimpegna in maniera elegante dimostrando grande sensibilità di calcio. Uno dei pochi a reggere sul centro sinistra.

Quintillà 6 - Offre un contributo non indifferenta alla fase offensiva. È uno dei più propositivi.

Chukwueze 5 - Calleja lo richiama all'intervallo per preservarlo fisicamente dopo un primo tempo incolore in cui sbatte sui centrali di difesa avversari. (Dal 46' Soriano 6 - Courtois gli respinge la possibile palla del 2-2, galleggia bene tra le linee e crea qualche grattaccapo alla difesa avversaria).

Morlanes 5,5 - Grande impegno ma anche troppa foga nel trovare la giocata giusta. Finisce per sbagliare qualche pallone di troppo in zone del campo sanguinose. (Dal 64' Iborra 6 - Girata sensazionale di testa che non lascia scampo a Courtois. Mezzo voto in meno per la clamorosa occasione sprecata nel finale).

Anguissa 6 - Una piovra davanti la difesa, gestisce bene il pallone anche nelle situazioni più difficili. (Dall' 82' Trigueros s.v.).

Moi Gómez 5,5 - Non ha praticamente mai la possibilità di incidere ma lui fa poco per crearsi qualche occasione. (Dal 64' Cazorla 6 - Un geometra in mezzo al campo, con il suo ingresso ne beneficia tutta la squadra).

Gerard Moreno 6 - Serata durissima la sua stretto nella morsa di Ramos e Carvajal. Quantomeno ci mette l'anima, battendosi su ogni pallone.