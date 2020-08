Le pagelle dell'Arsenal - Auba regala un altro show. David Luiz impeccabile

Risultato finale: Arsenal-Liverpool 1-1 (6-5 d.c.r.)

Martínez 6,5 - La vera notizia è che nel primo tempo il Liverpool sia pressoché inoffensivo. Mai sollecitato dai tre tenori, così come dai tiratori dalla distanza schierati da Klopp. Nella ripresa guadagna la ribalta con un doppio intervento su Mané.

Bellerín 6,5 - La sua rapidità è certamente un fattore nel confronto con la premiata ditta Mané-Robertson. Impossibile chiedergli di blindare il suo lato, viste le premesse, ma ha il merito di tamponare come può. (Dal 59' Cédric 5,5 - Non perfetto in occasione del pari di Minamino).

David Luiz 7 - Una piccola rivincita, per uno che per l'intera durata della scorsa stagione era stato sommerso da critiche per una tenuta difensiva non esattamente immacolata. Questa sera non sbaglia un intervento, e conduce i suoi alla vittoria.

Holding 7 - Contraerea da dieci e lode: non perde di fatto un duello aereo, rendendo più agevole la gestione delle scorribande dei Reds lungo gli esterni. Contributo preziosissimo, che moltiplica le difficoltà in attacco del Liverpool.

Tierney 6 - Si divide tra il terzetto e l'esterno, assolvendo le indicazioni di Arteta, che per ampi tratti riesce ad incartare Klopp. Poi qualche guaio fisico che rischia di costargli caro: buca l'intervento su Mané, che per sua fortuna si fa ipnotizzare da Martínez. (Dall'82' Kolasinac s.v.).

Maitland-Niles 6,5 - L'interpretazione della doppia fase è quella giusta. Meno scintille là davanti rispetto ad Auba e Saka, ma sopperisce con ripiegamenti puntuali e spesso decisivi.

Elneny 6 - Con Xhaka compone un duo tutto muscoli e fisicità, ma certamente poco dinamico. Tiene botta e regala qualche buona giocata, anche se di tanto in tanto stacca un po' la spina.

Xhaka 6,5 - Rivedibile nelle rifiniture, che non fanno parte del suo repertorio. L'equilibrio di squadra dipende però molto dalle sue letture, e non tradisce la fiducia riposta in lui da Arteta.

Saka 7 - Sono soprattutto lui e Aubameyang a mettere alle corde la difesa dei Reds nei migliori momenti dell'Arsenal nel corso del primo tempo. Sua la sventagliata deliziosa per il gabonese, che fa uno a zero. Qualche minuto più tardi serve un cioccolatino a Nketiah, che si vede negare il gol da Alisson. (Dall'82' Willock s.v.).

Nketiah 6,5 - La mossa di Arteta si rivela sin da subito azzeccata. Personalità e disponibilità al dialogo con i compagni: prima spara con il destro e non trova la porta, poi cerca la precisione e si rammarica per l'ottimo riflesso di Alisson. (Dall'82' Nelson 6,5 - Trasforma con freddezza il rigore).

Aubameyang 7,5 - Impiega appena tredici minuti a confermare lo status di pericolo numero uno per la difesa del Liverpool. Aggancio, movimento, conclusione a giro: successione codificata ed eseguita alla perfezione per l'uno a zero dei Gunners. Autentico trascinatore là davanti.