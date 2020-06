Le pagelle dell'Hertha - Piatek fa ancora flop. Darida l'unico a provarci

Risultato finale: Borussia Dortmund-Hertha Berlino 1-0

Jarstein 6,5 - Nessun intervento che trascenda la sfera dell'ordinarietà nel primo tempo. Spaventato solo dal destro secco di Hazard, che per sua fortuna non trova lo specchio. Sfiora soltanto sul piazzato di Emre Can, miracoloso nel finale su Sancho.

Pekarik 5 - Nessun pallone invitante per i compagni nelle rade sortite sulla destra. Guerreiro lo mette sotto torchio, lui si preoccupa di garantire quanta più copertura possibile, con risultati rivedibili.

Boyata 5,5 - Accorcia in ritardo su Emre Can, che ha tutto il tempo di prendere la mira e infilare palla in buca d'angolo. Tutto avviene in una frazione di secondo, e lui ha responsabilità relative, ma è una svista che pesa.

Torunarigha 5,5 - Strapotere fisico che gli consente di tenere a bada il trio giallonero in diverse occasioni. Di tanto in tanto prova anche ad avventurarsi in avanti, senza però sortire gli effetti desiderati. Sbanda un po' quando il Dortmund alza i giri.

Mittelstadt 6 - Non s'arrende alle scorribande di Hakimi e prova a rispondere colpo su colpo, con mezzi evidentemente meno mortiferi. Ma la volontà non manca: prova ad accompagnare l'azione, anche se in alcune circostanze si fa prendere d'infilata con troppa facilità dal dirimpettaio.

Grujic 5 - Finché il risultato è in equilibrio è l'uomo d'ordine del centrocampo dell'Hertha. Il suo ruolo perde valore quando l'assetto cambia per cercare l'uno a uno: poco utile alla causa in transizione. (Dall'88' Maier s.v.).

Skjelbred 5 - Che sia poco appariscente è un problema relativo. Il vero nodo riguarda la sua inconsistenza, sia in fase di filtro che in appoggio alla manovra. Labbadia prova a dargli fiducia, poi lo richiama alla base al minuto sessantadue. (Dal 62' Piatek 5 - Il Pistolero continua a sparare a salve: apporto nullo dopo l'ingresso).

Lukébakio 5,5 - Esterno offensivo soltanto di facciata, per l'impostazione che dà alla sua gara: generosità nei ripiegamenti che gli toglie inevitabilmente qualche energia in proiezione offensiva. Sostituito all'intervallo, forse per un colpo ricevuto poco prima del duplice fischio. (Dal 46' Ngankam 5 - Sequela di falli di dubbia utilità: difficile comprendere perché non finisca sul taccuino dell'arbitro).

Darida 6 - Un pendolo instancabile che fa la spola tra mediana e trequarti senza soluzione di continuità. Dovrebbe essere l'elemento di rottura nell'Hertha, ma gli spazi intasati non giovano al suo estro. L'unico a provarci da fuori.

Dilrosun 5,5 - Nuova vittima di un calendario che nega quasi ogni possibilità di tirare il fiato più del minimo sindacale: alza bandiera bianca dopo mezz'ora, per un problema fisico. (Dal 30' Esswein 5 - Spreca l'unica occasione che l'Hertha riesce a costruirsi, ed esce di scena nel finale. Dall'88' Samardzic s.v.).

Ibisevic 5 - Non si tira indietro nei duelli individuali con i tre centrali del Dortmund, provando ad aprire spazi per i compagni. Patisce l'attitudine prudente della squadra, ritrovandosi spesso isolato e senza riferimenti.