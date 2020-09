Leicester City, Rodgers: "Mi servono un centrocampista e un attaccante ma sono tranquillo"

Alla vigilia della gara di campionato contro il Burnley, il tecnico del Leicester Brendan Rodgers ha parlato anche di mercato: "E' certo che abbiamo bisogno di un centrocampista. Se poi prendessimo un giocatore offensivo, sarei felice di questo. Se non riuscissimo ad acquistare giocatori, non sarebbe l'ideale, ma sarei felice di lavorare con i giocatori che ho qui. Mi è sempre piaciuto lavorare con un gruppo compatto, quindi i giocatori sanno che sono vicini a giocare se non giocano, ma sicuramente quelle posizioni sono prioritarie per noi".