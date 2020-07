Leicester City, Vardy torna al gol e arriva a quota 100 in Premier League

Jamie Vardy ha toccato quota 100. L'attaccante del Leicester City infatti è andato a segno con una doppietta contro il Crystal Palace firmando così i suoi gol numero 100 e 101 in Premier League ed entrando a far parte della cerchia ristretta dei centenari. Un grande risultato per Vardy che non era riuscito ancora a ritrovare il gol dalla ripresa della Premier League ma oggi è riuscito a sbloccarsi e firmando un record.