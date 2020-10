Leicester, Vardy è il più anziano calciatore dei Foxes a segnare in Europa

Con la rete su rigore siglata al 18° contro l’AEK Atene questa sera Jamie Vardy, attaccante del Leicester, è diventato il giocatore più anziano del club inglese a segnare in una competizione Europea. Vardy ha infatti segnato all’età di 33 anni e 292 giorni.

33 - Jamie Vardy (33y & 292d) has become Leicester's oldest ever scorer in major European competition. Fox. #UEL pic.twitter.com/J0nAL556hR

— OptaJoe (@OptaJoe) October 29, 2020