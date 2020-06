Lens, il primo colpo per la Ligue 1 può essere Kakuta. Per l'ex Lazio sarebbe un ritorno

vedi letture

Il Lens, promosso in Ligue 1 grazie allo stop dei campionati francesi, potrebbe riabbracciare una vecchia conoscenza del campionato italiano: Gael Kakuta, infatti, ha trovato l'accordo col suo vecchio club e ora attende soltanto il via libera dall'Amiens. Il centrocampista offensivo dell'Amiens, che ha giocato senza lasciare troppi rimpianti nella Lazio, è valutato 5 milioni dalla sua attuale squadra. Il Lens, per ora, non ne offre più di tre. Lo riporta L'Equipe.