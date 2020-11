Leverkusen, Palacios out per almeno tre mesi a seguito del brutto infortunio con l'Argentina

Sarà indisponibile per tre mesi Exequiel Palacios, a seguito del brutto infortunio rimediato nella notte fra giovedì e venerdì, nel corso della partita Argentina-Paraguay e a seguito di un brutto intervento di un avversario. Il centrocampista ha rimediato una frattura nella zona lombare ed è ricoverato in Argentina. In merito il direttore sportivo del Leverkusen, Simon Rolfes, ha dichiarato: "Exequiel è in buone mani e i nostri medici si manterranno in stretto contatto. Ma lo riporteremo a Leverkusen il prima possibile in modo che possa iniziare la riabilitazione nelle nostre strutture per dargli le migliori condizioni per la sua pronta guarigione. Il suo infortunio per noi, ma ovviamente in particolare per Exequiel, è un duro colpo. Gli daremo tutto il sostegno di cui ha bisogno per tornare più forte da questo grave infortunio".