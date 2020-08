Leverkusen, Voller: "Il coronavirus non fa scendere il prezzo di campioni come Havertz"

Il direttore sportivo Rudi Völler ha nuovamente escluso uno sconto per Kai Havertz: "In tempi di Coronavirus potrebbe effettivamente capitare che i costi per il trasferimento dei giocatori siano diminuite. Questo non è il caso di giocatori eccezionali come Havertz o Jadon Sancho. Non c'è sconto Coronavirus per loro" ha dichiarato a Sportbuzzer.