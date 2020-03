Liberia, Weah registra una canzone per sensibilizzare l'opinione pubblica sul coronavirus

George Weah, ex stella del Milan e Pallone d'Oro 1995, oggi presidente della Liberia, ha registrato una canzone per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla lotta contro il coronavirus. La canzone si chiama "Let stand together to fight coronavirus". È lo stesso Weah a cantare, assieme al gruppo liberiano Rabbis. "La maggior parte delle persone in Liberia non ha accesso a Internet, ma tutti ascoltano la radio. La canzone verrà trasmessa nelle stazioni di tutto il paese per trasmettere adeguatamente il messaggio" informa un portavoce del presidente. Per la cronaca, George Weah già nel 2014 aveva registrato una canzone, con il musicista ghanese Sidney, intitolata "All arise and sing together to fight Ebola" per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'epidemia di Ebola che aveva colpito fra gli altri anche il suo paese. A oggi la Liberia conta 3 casi di persone che hanno contratto il COVID-19.